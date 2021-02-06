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    06.02.2021 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    31 SUÇ KAYDI VAR YİNE AKILLANMADI

    İsveç Kronu’nu, daha yüksek değerde olan İsviçre Frangı olduğunu söyleyerek Alaçatı’daki bir marketten alışveriş yapan, sicilinde 31 suç kaydı olan R.E.A, serbest bırakıldı.

    31 SUÇ KAYDI VAR YİNE AKILLANMADI

    İsveç Kronu’nu, daha yüksek değerde olan İsviçre Frangı olduğunu söyleyerek Alaçatı’daki bir marketten alışveriş yapan, sicilinde 31 suç kaydı olan R.E.A, serbest bırakıldı. R.E.A. ile E.B, bir marketten alkol ve tütün mamülleri satın aldı, ödemeyi 200 İşveç Kronu’nu daha yüksek değerde olan İsviçre Frangı olduğunu söyleyerek yaptı. Durumu sonradan fark eden market sahibi, Çeşme polisine suç duyurusunda bulundu. İkili, aldıkları alkol ve tütün mamülleriyle birlikte yakalandı. R.E.A, Cumhuriyet Savcılığı’nda yapılan sorgusunun ardından serbest bırakıldı. l 

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