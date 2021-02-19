310 milyon liralık gayrimenkul aldı

Yeni proje ve yatırımlar için ihtiyaç duyulan her yerde arazi ve bina kamulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 ve 2020 yıllarında 310 milyon liralık gayrimenkul satın aldı. 2021 yılında ise kamulaştırmalar için 218 milyon lira harcanması planlanıyor. Başkan Tunç Soyer, “Projelerimizi hayata geçirirken yurttaşlarımızın ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapıyor, gerektiğinde kamulaştırma yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bazı yatırımlarımızın kamulaştırma bedeli yapım maliyetinden çok daha fazla olmasına rağmen İzmir’i ayağa kaldıracak, kentin planlı gelişmesini sağlayacak projeleri hayata geçirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi. En çok kamulaştırma bedeli Kadifekale’deki Arkeoloji ve Tarih parkı alanı için ödendi. Antik Tiyatro ve çevresini gün yüzüne çıkarmak için yürütülen çalışmalar kapsamında 47 milyon 850 bin liralık kamulaştırma yapıldı.

Eczacıya teşekkür

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti, meslektaşlarının koronavirüsle mücadele sürecinde gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkür etti, “İzmir’i İzmir yapan en önemli şey dayanışmadır” dedi.