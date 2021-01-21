33 blok, 2022’de hazır

33 bloktan oluşan konutların 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Aliağa Belediyesi de, kentin büyüme potansiyeline uygun olarak; ulaşım akslarında düzenlemeler, altyapı, bisiklet yolları, otopark, sosyal yaşam alanları ve eğitim ile sağlık alanında yatırımlarla, bölgenin gelişimine katkı sunuyor.