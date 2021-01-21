21.01.2021 - 02:21 |
33 blok, 2022’de hazır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Aliağa Yeni Mahalle’de yapımına başladığı 614 konutluk projede çalışmalar devam ediyor.
33 bloktan oluşan konutların 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Aliağa Belediyesi de, kentin büyüme potansiyeline uygun olarak; ulaşım akslarında düzenlemeler, altyapı, bisiklet yolları, otopark, sosyal yaşam alanları ve eğitim ile sağlık alanında yatırımlarla, bölgenin gelişimine katkı sunuyor.