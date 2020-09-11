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    HaberlerEge Haberleri 33 yıl sonra elektrik geldi
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    11.09.2020 - 00:02 |

    33 yıl sonra elektrik geldi

    DENİZLİ Acıpayam’daki Karaismailler kırsalına yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yaşayan Halil İbrahim Duran (70), 33 yıl sonra elektriğe kavuştu

    33 yıl sonra elektrik geldi

    Duran’ın sorunu Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı ve Acıpayam Ülkü Ocakları Başkanı Cumhur Turgut’un girişimiyle çözüldü. Bölgeye enerji yatırımının 2023 planlamasında olmasına rağmen tüm imkanlar zorlanarak evine elektrik hattı çekilen Duran, “Eşimin hayatını kaybetmesinden sonra mezarının evime yakın olması nedeniyle burada yaşamayı tercih ettim. Burada eşimin anılarıyla avunuyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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