33 yıl sonra elektrik geldi

Duran’ın sorunu Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı ve Acıpayam Ülkü Ocakları Başkanı Cumhur Turgut’un girişimiyle çözüldü. Bölgeye enerji yatırımının 2023 planlamasında olmasına rağmen tüm imkanlar zorlanarak evine elektrik hattı çekilen Duran, “Eşimin hayatını kaybetmesinden sonra mezarının evime yakın olması nedeniyle burada yaşamayı tercih ettim. Burada eşimin anılarıyla avunuyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.