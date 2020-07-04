04.07.2020 - 00:05 |
34 milyon liraya imza
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü altyapı yatırımları için Dünya Bankası’nın alt kuruluşu International Finance Corporation (IFC- Uluslararası Finans Kurumu) ile 34 milyon dolarlık kredi anlaşmasının yetki mektubunu imzaladı.
Protokolün görüşüldüğü çevrimiçi toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, “IFC ile mevcut projeler konusunda uzun süredir temastayız. Bazı zorlu koşullara rağmen çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Su projeleri haricinde, kentsel dönüşüm, Buca Metrosu ve bir dizi başka yatırım projesini gerçekleştirmek için çalışıyoruz ve bu konudaki irademiz de yeterliliğimiz de tam” dedi.
Güçlü yönetim kapasitesi
IFC Doğu Avrupa ve Orta Asya Altyapı Yatırımları Direktörü Cheryl Hanway ise, İzmir’in güçlü yönetim kapasitesi ve insan kaynaklarının, proje uygulamalarındaki operasyonel ve finansal başarıya katkıda bulunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Soyer, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve Hanway tarafından imzalar atıldı.
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