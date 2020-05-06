349 gurbetçiye mehteran sürprizi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hollanda’dan getirilen, gözetim altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi hazırladı. Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan gurbetçi vatandaşlar, odalarından Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti. Halk Oyunları Topluluğu da zeybek oyunuyla renk kattı. 349 Türk vatandaşının gözetim süresi, bugün doluyor.