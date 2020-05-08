08.05.2020 - 00:04 |
349 Türk vatandaşı evlere geri dönüyor
Almanya’dan getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla’da yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yurttan ayrılanlara fidan dağıtıldı. Tahliye işlemlerini takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 349 vatandaşın yurtlardan memnun ayrıldığını söyledi.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.