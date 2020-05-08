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    HaberlerEge Haberleri 349 Türk vatandaşı evlere geri dönüyor
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    08.05.2020 - 00:04 |

    349 Türk vatandaşı evlere geri dönüyor

    Almanya’dan getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla’da yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

    349 Türk vatandaşı evlere geri dönüyor

    Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yurttan ayrılanlara fidan dağıtıldı. Tahliye işlemlerini takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 349 vatandaşın yurtlardan memnun ayrıldığını söyledi. 

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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