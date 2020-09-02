BİST1.0850.00EURO8.780.11USD7.380.18ALTIN466.410.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 372 Restaurant hizmete açıldı
    ABONE OL
    02.09.2020 - 07:00 |

    372 Restaurant hizmete açıldı

    CoordInat Yapı’nın Bornova Ağaçlıyol’da yaşama geçirdiği ve ev konforunda otel hizmeti veren Coordinat Suits’te hizmete giren 372 Restaurant, kapılarını bir kokteylle açtı.

    372 Restaurant hizmete açıldı

    CoordInat Yapı’nın Bornova Ağaçlıyol’da yaşama geçirdiği ve ev konforunda otel hizmeti veren Coordinat Suits’te hizmete giren 372 Restaurant, kapılarını bir kokteylle açtı. Coordinat Yapı kurucu ortakları Caner Tan, Onur Durmuş ve çok sayıda davetlinin katıldığı kokteylde konuklar canlı müzik ve açık havanın tadını çıkardı.

    372 Restaurant hizmete açıldı

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DAEŞ emiri yakalandı

    DAEŞ emiri yakalandı

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

    Aşılama da talep de arttı

    Aşılama da talep de arttı

    Sıradaki Haber