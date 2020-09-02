372 Restaurant hizmete açıldı

CoordInat Yapı’nın Bornova Ağaçlıyol’da yaşama geçirdiği ve ev konforunda otel hizmeti veren Coordinat Suits’te hizmete giren 372 Restaurant, kapılarını bir kokteylle açtı. Coordinat Yapı kurucu ortakları Caner Tan, Onur Durmuş ve çok sayıda davetlinin katıldığı kokteylde konuklar canlı müzik ve açık havanın tadını çıkardı.