375 turiste termal kamerayla kontrol

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası’ndaki Ege Port Limanı’na 375 turisti taşıyan Malta bandıralı gemi yanaştı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistler, termal kameralardan geçti. Ayrıca tur otobüsleriyle limanın belirli bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.



Koronavirüse karşı limanda tüm önlemlerin alındığını açıklayan Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün tesis ettiği kontrol noktasında, tüm kruvaziyer yolcularının termal kamerayla izlenip girişlerinin yapıldığını söyledi. Kuşadası’na 2020’de 300’ün üzerinde kruvaziyer gemisiyle 350 bin turistin ayak basmasını beklediklerini kaydeden Güngör, şöyle devam etti:



“Mayıstan itibaren daha çok ABD’li zengin turistlerin seyahat ettiği ultra lüks yolcu gemileriyle binlerce turist gelecek. Şirketler, Kuşadası’nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz kruvaziyer pazarına, koronavirüs nedeniyle gemileri kaydırdı.”