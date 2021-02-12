38 bin ton toplandı

ALİAĞA Belediyesi, ter türlü evsel nitelikli katı atıkları topluyor, bertaraf tesislerine naklini sağlıyor. Kentteki cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması ve dezenfeksiyonunun yapılmasının yanı sıra vatandaşların sağlıklı, temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, yıl boyunca 38 bin ton evsel atık topladı. Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, evinden çıkamayan hastaların ve 65 yaş üstü vatandaşların Hilal Masa ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı çözüm hattından taleplerini iletmeleri halinde çöplerini evlerden alındıklarını söyledi.