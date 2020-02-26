26.02.2020 - 00:02 |
3D tasarım eğitimleri
Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Eğitim Kooperatifi işbirliğiyle, 5-12. sınıf aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenecek olan ‘3 boyutlu (3D) tasarım ve yazıcı eğitimleri’ için başvuru süreci başladı.
Çocukları geleceğin üretim teknolojisiyle tanıştırarak, 3 boyutlu düşünme ve hayal etme becerileri kazandıracak eğitimler, kontenjan dahilinde tüm Karşıyakalı öğrencilere açık ve ücretsiz olacak. Her hafta sonu yapılacak eğitimler toplam 1 ay sürecek ve eğitim paketleri Eylül 2020’ye kadar devam edecek.
Başkan Cemil Tugay, “Çocuklar için kodlama, tasarım, bilişim okuryazarlığı gibi birçok eğitimi de çok yakında faaliyete girecek” dedi.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.