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    HaberlerEge Haberleri 3D tasarım eğitimleri
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    26.02.2020 - 00:02 |

    3D tasarım eğitimleri

    Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Eğitim Kooperatifi işbirliğiyle, 5-12. sınıf aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenecek olan ‘3 boyutlu (3D) tasarım ve yazıcı eğitimleri’ için başvuru süreci başladı.

    3D tasarım eğitimleri

    Çocukları geleceğin üretim teknolojisiyle tanıştırarak, 3 boyutlu düşünme ve hayal etme becerileri kazandıracak eğitimler, kontenjan dahilinde tüm Karşıyakalı öğrencilere açık ve ücretsiz olacak. Her hafta sonu yapılacak eğitimler toplam 1 ay sürecek ve eğitim paketleri Eylül 2020’ye kadar devam edecek.
    Başkan Cemil Tugay, “Çocuklar için kodlama, tasarım, bilişim okuryazarlığı gibi birçok eğitimi de çok yakında faaliyete girecek” dedi.

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