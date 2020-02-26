3D tasarım eğitimleri

Çocukları geleceğin üretim teknolojisiyle tanıştırarak, 3 boyutlu düşünme ve hayal etme becerileri kazandıracak eğitimler, kontenjan dahilinde tüm Karşıyakalı öğrencilere açık ve ücretsiz olacak. Her hafta sonu yapılacak eğitimler toplam 1 ay sürecek ve eğitim paketleri Eylül 2020’ye kadar devam edecek.

Başkan Cemil Tugay, “Çocuklar için kodlama, tasarım, bilişim okuryazarlığı gibi birçok eğitimi de çok yakında faaliyete girecek” dedi.