3T FORMÜLÜ

Edremit Belediyesi tarafından Edremit Ovası’nda yaklaşık 25 yıldır ekilmeyen 305 dönüm arazide, Başkan Selman Hasan Arslan’ın girişimleri ile tohumlar yeniden toprakla buluştu. 146 dönüm arazide ekilen; domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalığın hasadı başladı. Geri kalan arazide ise yem bitkileri ekimi yapıldı.

Tarımla anılacak

Edremit Belediyesi ile Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan ortak hizmet projesi kapsamında ekilen salatalık ve kabak hasadına katılan Arslan, “Turizm, tarih, tarım yani ‘3T’ olarak başladığımız bir hizmet anlayışımız var. Bugün tarım ayağının meyvelerini topluyoruz. Bereketli toprakları yeniden tarıma kazandırdık. Proje kapsamında çiftçilere araç ve ekipman desteğinde bulunduk. Bir tane fide dikim makinesini kooperatifin hizmetine sunduk. Bir günde 40 dönüm yere ekim yapıyor. Bu makinelerden daha fazla temin edeceğiz ve teknolojiyi daha fazla kullanacağız. Edremit tarımda merkez olacak” diye konuştu.

Çiftçi kazanıp üretecek

Alım garantisi de verdiklerini sözlerine ekleyen Arslan, “Aracı olmadığı için iyi fiyata satın alacağız. Çiftçi emeğinin karşılığını alacak, tüketici de iyi gıdayla buluşacak. Üretici para kazansıp üretsin, vatandaş doğal ürünleri uygun fiyata alsın istiyoruz” dedi.