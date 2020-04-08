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    Haberler Ege Haberleri 4 bin 916 kişinin sorununu çözdüler
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    08.04.2020 - 00:02 |

    4 bin 916 kişinin sorununu çözdüler

    4 bin 916 kişinin sorununu çözdüler

    BAYRAKLI Belediyesi, kurduğu çağrı merkeziyle gece gündüz demeden vatandaşların taleplerine cevap veriyor. Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını not alıp ilgili birimlere ileten çağrı merkezi, ayrıca sosyal yardım taleplerini yanıtlıyor. Ekipler, 2 haftada 4 bin 916 vatandaşa hizmet verdi. Çağrı merkezine 0232 477 20 00 numaralı whatsapp hattı ve iletisim@bayrakli.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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