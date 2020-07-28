4 bin kaynakçı aranıyor

Yarın sona erecek ola LGS tercihlerinde öğrenci ve velilere çağrı yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Torbalı’da talaşlı imalatta çalışacak dört bin vasıflı; CNC operatörü, bakımcı, kaynakçı ve mobilya döşemecisine ihtiyaç var. Meslek lisesi mezunu olmak gençlerimizi iş sahibi yapar” dedi. Oda bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR hizmet noktasına yapılan başvuruları incelediklerinde üniversite mezunları iş bulamazken, meslek sahibi olanların anında iş bulduğunu belirten Olgun, şöyle konuştu:

‘Yurtdışında tam tersi’

“Gelişmiş ülkelerde okuyan öğrencilerin yüzde 70’i meslek liselerine yönelirken, bizde durum tam tersi. Öğrencilerimiz meslek liselerini seçsin, mezun olduklarında ‘ara eleman değil, aranan eleman’ olsunlar. Bu okullardan mezun olacak gençlerimizin mesleği olacak ve işsizlikle boğuşmak durumunda kalmayacaklar. Günümüzde el becerisine ya da beden gücüne sahip kişilerin yanı sıra; bilgiye ulaşabilen, teknolojiyi kullanabilen, yorum yaparak ortaya çıkan problemlere çözüm üretebilen teknik eleman modeline ihtiyaç var. Mesleki eğitim memleket meselesidir. Çünkü ülkemizin geleceği üretimdedir.”