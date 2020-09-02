02.09.2020 - 07:00 |
4 bin metrekare parke döşenecek
Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fen Lisesi ve Devlet Hastanesi ile Efekent bölgelerinde yeni yollar açarken bir yandan da eskiyen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor.
Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fen Lisesi ve Devlet Hastanesi ile Efekent bölgelerinde yeni yollar açarken bir yandan da eskiyen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor. Yaklaşık 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Başkan Muhammet Tokat, “Modern bir yapılaşma söz konusu” dedi.