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    HaberlerEge Haberleri 4 bin metrekare parke döşenecek
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    02.09.2020 - 07:00 |

    4 bin metrekare parke döşenecek

    Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fen Lisesi ve Devlet Hastanesi ile Efekent bölgelerinde yeni yollar açarken bir yandan da eskiyen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor.

    4 bin metrekare parke döşenecek

    Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fen Lisesi ve Devlet Hastanesi ile Efekent bölgelerinde yeni yollar açarken bir yandan da eskiyen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor. Yaklaşık 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Başkan Muhammet Tokat, “Modern bir yapılaşma söz konusu” dedi.

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