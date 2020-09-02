4 bin metrekare parke döşenecek

Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fen Lisesi ve Devlet Hastanesi ile Efekent bölgelerinde yeni yollar açarken bir yandan da eskiyen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor. Yaklaşık 4 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Başkan Muhammet Tokat, “Modern bir yapılaşma söz konusu” dedi.