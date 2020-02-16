4 bin öğrenciye kaynak kitap...

Projeyle 84 kurs merkezinde liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 8’inci sınıf öğrencisine 13 kitaptan oluşan kaynak kitap hediye ettiklerini ifade eden Kocabıyık, “Kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim” dedi.