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    HaberlerEge Haberleri 4 bin öğrenciye kaynak kitap...
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    16.02.2020 - 00:01 |

    4 bin öğrenciye kaynak kitap...

    Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Malkoçoğlu Ortaokulu’nda liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere, kaynak kitaplarını dağıttı.

    4 bin öğrenciye kaynak kitap...

    Projeyle 84 kurs merkezinde liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 8’inci sınıf öğrencisine 13 kitaptan oluşan kaynak kitap hediye ettiklerini ifade eden Kocabıyık, “Kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim” dedi. 

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