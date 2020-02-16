16.02.2020 - 00:01 |
4 bin öğrenciye kaynak kitap...
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Malkoçoğlu Ortaokulu’nda liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere, kaynak kitaplarını dağıttı.
Projeyle 84 kurs merkezinde liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 8’inci sınıf öğrencisine 13 kitaptan oluşan kaynak kitap hediye ettiklerini ifade eden Kocabıyık, “Kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim” dedi.
Başkentte trafik kazası: 4 yaralıAnkara'da aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...