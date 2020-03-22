4 Eylül Stadı pazara dönüştü

Sarıgöl’de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemler artırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri, koronavirüsle mücadele kapsamında Sarıgöl İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile geçici olarak 4 Eylül Stadı’na alındı. Pazarcı esnafının maske ve eldiven takması sağlandı. Tezgahlar ise ikişer metre arayla kuruldu.



Hayvan pazarı kapatıldı



Ege Bölgesi’nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı ile Sarıgöl Kapalı Tuhafiye Pazarı’nın da ikinci bir emre kadar kapalı kalmasına karar verildi. Belediye Başkanı Necati Selçuk, tüm dünyaya etkisi altına alan koronovirüs için ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği yeni pazaryeri olarak 4 Eylül Stadı’nı uygun gördüklerini belirtti, “Tehlike geçene kadar önlemlerimize devam edeceğiz” ifadesini kullandı.