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    HaberlerEge Haberleri 4 günde beş ceza
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    29.04.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    4 günde beş ceza

    Çeşme, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince sakinliğini korudu.

    4 günde beş ceza

    Çeşme, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince sakinliğini korudu. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. Dört gün süresince sadece 1 işyerine kapalı olması gerektiği halde açtığı için ve 4 vatandaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. l 

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