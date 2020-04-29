29.04.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR
4 günde beş ceza
Çeşme, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince sakinliğini korudu.
Çeşme, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince sakinliğini korudu. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. Dört gün süresince sadece 1 işyerine kapalı olması gerektiği halde açtığı için ve 4 vatandaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. l
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.