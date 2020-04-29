4 günde beş ceza

Çeşme, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince sakinliğini korudu. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. Dört gün süresince sadece 1 işyerine kapalı olması gerektiği halde açtığı için ve 4 vatandaşa da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi. l