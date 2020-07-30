4 günlük tatil otelleri doldurdu

Bayram tatilinde yaklaşık 20 bin kişinin ilçeye gelmesini beklediklerini açıklayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Telefonlarımız sürekli çalıyor, ön rezervasyon akışı hızlanacak ve güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum. İç pazar dediğimiz tatilcimizin gelmesi ve Kurban Bayramı sonrası dış pazar dediğimiz Avrupalı turistlerle sektörümüz canlanacaktır” diye konuştu.



Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz da, Avyalık’tan Ayvacık’a kadar olan sahil şeridinde, 30 bin yatak kapasitesi sunan otellerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi. Şu an yüzde 80 doluluğa ulaştıklarını belirten Yavuz, “Pansiyonlarımız da boşluk var, bayramda dolacağını düşünüyorum. Bayram yoğunluğuyla birlikte ağustos ayının da dolu geçeceğini ümit ediyorum. Yurt dışından gelen Avrupadaki işçiler de bu yıl Edremit Körfezi’ni tercih etti” dedi.