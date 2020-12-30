30.12.2020 - 00:03 |
4 günlük yasak öncesi pazar günlerine ayar
Merkezefendi Belediyesi, dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı pazarların günlerinin değiştiğini açıkladı.
Perşembe, cuma ve cumartesi günü kurulacak olan Kaleiçi, Eskihisar Bahçelievler, Babadağ Toki, Şemikler Toplu Konutlar, Karaman Kapalı, Karaman 2 Açık, Mehmet Akif Ersoy, Bakırlı, Sümer, 500 Evler, Göveçlik, Yenişehir ve Karahasanlı pazarları 31 Aralık Perşembe günü; pazar günleri kurulan Sevindik, Merkezefendi, Gültepe, 1200 Evler ve Hallaçlar Pazar yerleri ise 4 Ocak Pazartesi günü kendi yerlerinde kurulacak. Başkan Şeniz Doğan, “Hazırlıklarımızı yaptık. Hem hemşehrilerimiz hem de esnafımız mağdur olmayacak” dedi.