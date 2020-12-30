4 günlük yasak öncesi pazar günlerine ayar

Perşembe, cuma ve cumartesi günü kurulacak olan Kaleiçi, Eskihisar Bahçelievler, Babadağ Toki, Şemikler Toplu Konutlar, Karaman Kapalı, Karaman 2 Açık, Mehmet Akif Ersoy, Bakırlı, Sümer, 500 Evler, Göveçlik, Yenişehir ve Karahasanlı pazarları 31 Aralık Perşembe günü; pazar günleri kurulan Sevindik, Merkezefendi, Gültepe, 1200 Evler ve Hallaçlar Pazar yerleri ise 4 Ocak Pazartesi günü kendi yerlerinde kurulacak. Başkan Şeniz Doğan, “Hazırlıklarımızı yaptık. Hem hemşehrilerimiz hem de esnafımız mağdur olmayacak” dedi.