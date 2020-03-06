4 haftada 13 bin öğrenciye eğitim

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen talimat doğrultusunda İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, 2020 yılında ‘İzmir’de Eğitim ve Yayım Seferberliği’ başlattı. Bu çerçevede, çocukların özellikle gıda konusunda bilgi düzeyinin artırılarak bilinçlendirilmesi için ilk 4 sınıfta okuyan öğrencilere eğitimler veriliyor. İlk 4 haftası tamamlanan eğitim seferberliğinde bugüne kadar 30 ilçede 163 gıda eğitimi verildiği ve toplam 13 bin öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.