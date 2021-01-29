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    HaberlerEge Haberleri 4 MİLYON TURİST
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    29.01.2021 - 07:00 |

    4 MİLYON TURİST

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent turizminin geliştirilmesine yönelik yol haritasını açıkladı.

    4 MİLYON TURİST

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent turizminin geliştirilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. Soyer, BASİFED’in genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında İzmir’in pandemi öncesi yılda 1.5 milyon turist ağırladığını, 3 yıl içerisinde bunu 4 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
    İzmirliden yardım
    Barselona ile İzmir karşılaştırıldığında kentin sahip olduğu turizm potansiyelinin çok daha fazla olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “İzmir’in turizm alanında daha da gelişmesi için başlattığımız turizm strateji belgesi çalışması hemen hemen bitti. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde paylaşacağız. Aşı ile normal hayat normalleşecek. İzmirlilerin de katılımlarını ve desteklerini isteyeceğiz” dedi. Başkan Soyer, dönüşüm çalımalarına ilişkin ise, “800 bin binanın deprem güvenlik karnesi olacak” açıklaması yaptı.

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