15.05.2020 - 00:01 |
4 saatlik de olsa...
Denizli’de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar izinli olarak 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Parkları dolduran minikler gönüllerince eğlendi, oyun alanlarında keyifli saatler geçirdi. Ekipler, sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.