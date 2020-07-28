BİST1.1960.00EURO8.05-0.11USD6.860.09ALTIN428.552.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 4 yaşındaki Ayaz’ın hayali gerçek oldu
    ABONE OL
    28.07.2020 - 07:00 | | DİLARA ERDİNÇ DHA

    4 yaşındaki Ayaz’ın hayali gerçek oldu

    ÇANAKKALE’NİN Ayvacık ilçesinde, devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik botunu daha yakından görmek isteyen Ayaz Kesen’in (4) isteği gerçek oldu.

    4 yaşındaki Ayaz’ın hayali gerçek oldu

    ÇANAKKALE’NİN Ayvacık ilçesinde, devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik botunu daha yakından görmek isteyen Ayaz Kesen’in (4) isteği gerçek oldu. Botu yakından görmek isteyen Ayaz’ın ailesi, durumu e-posta ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’na iletti. Talebi geri çevirmeyen Sahil Güvenlik, Ayaz’ı botun dümemine geçirdi. l

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Sıradaki Haber