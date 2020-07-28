4 yaşındaki Ayaz’ın hayali gerçek oldu

ÇANAKKALE’NİN Ayvacık ilçesinde, devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik botunu daha yakından görmek isteyen Ayaz Kesen’in (4) isteği gerçek oldu. Botu yakından görmek isteyen Ayaz’ın ailesi, durumu e-posta ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’na iletti. Talebi geri çevirmeyen Sahil Güvenlik, Ayaz’ı botun dümemine geçirdi. l