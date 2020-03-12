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    HaberlerEge Haberleri 4 yeni park
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    12.03.2020 - 00:02 |

    4 yeni park

    4 yeni park

    Bornova Belediyesi; Yeşilova, Kazım Dirik, Atatürk ve Mevlana mahallelerine yeni parklar yapıyor. Toplam alanları 11 dönümü aşan parklarda çocuk oyun alanları ve spor alanları da olacak. Yeşil Bornova’yı oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “İlçemiz genelinde beş bin ağaç dikiyoruz. Ayrıca tüm mahallelerimizi tarıyor, uygun alanlara mümkün olduğunca park, yeşil alan ve spor tesisi yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

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