40 bin liralık veresiye borcunu kapattı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hayırsever, 7 bakkaldaki toplam 40 bin 630 liralık veresiye borcunu ödedi. Bakkal Semih Çokal, “Veresiye defterimiz olup olmadığını sordu. Benden borcunu ödeyemeyenlerin hesabını çıkarmamı istedi. Ben de çıkarıp verdim. Hepsini ödedi ve ayrıldı” dedi. Market sahibi Mustafa Bayın da, 20 yıldır bu işi yaptığını, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.