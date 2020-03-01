01.03.2020 - 00:03 |
40 yıllık sedef ustasına ödül
İzmir Agora Rotary Kulübü bu yıl meslek hizmet ödülünü Gaziantep’li Sedefkar Mehmet Ağca’ya verdi.
İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 40 yıldır sedef kakma sanatını icra eden Ağca, ödülünü düzenlenen törenle aldı.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.