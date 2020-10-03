40 yıllık sorun çözülüyor

Konak Belediye Meclisi ekim ayı ilk oturumu için bir araya geldi. Toplantıyı yöneten Belediye Başkanı Abdül Batur, geçen hafta askıdan indirilen Gültepe İmar Planları’yla ilgili bilgi verdi. Gültepe’de 40 yıldır kentsel dönüşüm için çözüm beklendiğinin altını çizen Başkan Batur, “Samimiyiz, samimi olarak bu işi gerçekleştirmek için yola çıktık. 40 yıldır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz. 300 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm gerçekleştirmek kolay değil. Ama biz elimizi taşın altına koyduk. Bu işi birlikte başaracağız. Kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm olacak” dedi.

Koruma ödülü

Belediye, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği 19’uncu Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Koruma Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Batur, tarihin korunması ve geleceğe taşınması için hassasiyetle çalıştıklarını vurguladı. Batur ayrıca, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime başlayan ancak maddi imkansızlıkları olan çocuklar için tablet dağıtımına başlandığını açıkladı. Mecliste, Ermenistan’ın saldırıları kınandı.

‘Omuz omuza yol alıyoruz’

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 111 mahalle muhtarının tamamıyla bir araya geldi; yapılan çalışmaları değerlendirdi, mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Batur, yerel seçimlerin üzerinden geçen 500 gün boyunca ve pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri uyumlu çalışmadan dolayı muhtarlara teşekkür etti. Bugüne dek muhtarlarla omuz omuza yol aldıklarını belirten Başkan Batur, “Konak’a verilen hizmette birlik, beraberlik ruhuyla çalışan tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.