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    HaberlerEge Haberleri 400 bin dekarda modern sulama
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    12.05.2020 - 07:00 |

    400 bin dekarda modern sulama

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, çiftçinin kazancını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

    400 bin dekarda modern sulama

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, çiftçinin kazancını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ege’nin incisi İzmir’de başlayan 2020 yılı sezonunda toplam 400 bin dekar tarım arazisi sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, “En önemli sulama projelerinin başında Menemen Ovası geliyor. Sulu tarım sayesinde İzmir ili ve ilçelerinde bu yıl birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 520 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.

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