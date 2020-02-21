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    HaberlerEge Haberleri 400 marka buluştu
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    21.02.2020 - 00:01 |

    400 marka buluştu

    400 markayı buluşturan HORECA Fair, 120’nin üzerinde profesyonel alıcıyı biraraya getirdi.

    400 marka buluştu

    GL Platform tarafından hazırlanan iki ayrı dev ikili iş görüşme noktası, gün içinde sektörün hem görüş alış verişine hem de işbirliklerine sahne oldu. Otel ekipmanları üreten firmalar için pazar arayışının rotası İzmir’e çevrilmiş oldu. Dubai, Cezayir, Irak, Kosova, Hindistan, Tunus, İsrail, Filistin’den 150 kişilik otel ekipmanları satın almacısı fuara gelerek fuardaki alanda önceden alınan randevuarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. GL Platformu Genel Müdürü Gül Ceylan, “Artık müşteri turizmcinin ayağına geliyor” dedi.

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