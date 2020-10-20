85,65BİST1.2051.06EURO9.280.08USD7.880.05ALTIN482.40-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 400 yıllık ağaçlardan zeytinyağı
    ABONE OL
    20.10.2020 - 00:02 |

    400 yıllık ağaçlardan zeytinyağı

    400 yıllık ağaçlardan zeytinyağı

    Ayvalık ve yöresinde zeytin hasadı başladı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, omzunda poşu, elinde sepet, 400 yaşın üzerindeki ağaçlardan zeytin topladı. Ergin, anıt ağaçların bulunduğu bölgelere yönelik yürüyüş yolları ve anıt ağaçlardan zeytinyağı üretim projeleri olduğunu belirtti. Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağacının yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacın da bulunduğunu ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

    “Bu kentten, bu kentin insanlarından doğan ve bugün 142 yaşını geride bırakan Komili de, 400 yaş ve üzeri ağaçların zeytinlerinden zeytinyağı üreterek hasat şenlikleri kutlanmasa da günün anlamı açısından büyük bir jest yaptı.”

    Komili şirketi 400 yaş ve üzeri ağaçların zeytinlerinden üretilen Komili 400+’yı piyasaya sundu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

    Sıradaki Haber