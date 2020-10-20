400 yıllık ağaçlardan zeytinyağı

Ayvalık ve yöresinde zeytin hasadı başladı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, omzunda poşu, elinde sepet, 400 yaşın üzerindeki ağaçlardan zeytin topladı. Ergin, anıt ağaçların bulunduğu bölgelere yönelik yürüyüş yolları ve anıt ağaçlardan zeytinyağı üretim projeleri olduğunu belirtti. Ayvalık’taki iki milyon zeytin ağacının yarısının 200 yaşın üzerinde olduğunu, ayrıca bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacın da bulunduğunu ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

“Bu kentten, bu kentin insanlarından doğan ve bugün 142 yaşını geride bırakan Komili de, 400 yaş ve üzeri ağaçların zeytinlerinden zeytinyağı üreterek hasat şenlikleri kutlanmasa da günün anlamı açısından büyük bir jest yaptı.”

Komili şirketi 400 yaş ve üzeri ağaçların zeytinlerinden üretilen Komili 400+’yı piyasaya sundu.