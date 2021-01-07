400 yıllık değirmeni kuraklık durdurdu!

Gökdeniz Ailesi’nin 4 kuşaktır işlettiği değirmen, yeterli yağış olmaması nedeniyle derelerdeki su miktarının azalması sonucu çalışamaz duruma geldi. Aileden Kenan Gümüş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi, “Kasım ayında randımanlı bir şekilde çalışmaya başlardık. Bu yılda yaşanan kuraklık, değirmeni de etkiledi. İnşallah ihtiyacımız olan yağışlar başlar ve eski günlerimize döneriz” diye konuştu. l