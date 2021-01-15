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    HaberlerEge Haberleri 41 aşı noktası
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    15.01.2021 - 07:00 |

    41 aşı noktası

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) hastanesi’nde oluşturulan 41 noktada, egeli sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanmalarına başlandı.

    41 aşı noktası

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) hastanesi’nde oluşturulan 41 noktada, egeli sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanmalarına başlandı. sağlık bakanlığı ile koordineli bir şekilde aşılama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren eü rektörü prof. dr. necdet budak, “bize verilen bir kota var ve bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımız akademik ve teknik kadromuz da dahil olmak üzere aşı yapacağız. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarımız aşılanacak. Alt yapımız hazır, bu süreç belirlenen takvime göre devam edecek” dedi.

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