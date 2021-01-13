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    HaberlerEge Haberleri 41 bin aileye destek
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    13.01.2021 - 00:01 |

    41 bin aileye destek

    Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir dayanışma ağı geliştiren Bayraklı Belediyesi, salgının etkili olduğu 10 ayda 41 bin 362 aileye ayni yardımda bulundu.

    41 bin aileye destek

    Ekipler, son 10 ayda 11 bin 237 aileye erzak, 9 bin 361 aileye hijyen malzemesi, bin 677 aileye süt ve mama, 144 aileye eşya, 16 bin 480 kişiye de öğün yiyecek desteğinde bulundu. Ayrıca maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan 391 öğrenciye tablet, 392 öğrenciye kırtasiye seti dağıtıldı. 100 aileye de ücretsiz internet hizmeti sunuldu. “Bayraklı’da yatağa aç giren tek bir vatandaşımız kalmayana kadar var gücümüzle çalışacağız” diyen Başkan Serdar Sandal, “Biz bir aileyiz, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.


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