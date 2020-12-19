416 çocuğa deprem terapisi yapıldı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın deprem sonrası yaraları sarmak için Türk Psikologlar Derneği (TPD) ile başlattığı işbirliği kapsamında Hilltown Karşıyaka ve İzmir Optimum AVM’de afetten etkilenen çocuklara uzman psikologlar tarafından terapi desteği veriliyor. Terapiler, açık alada kurulan Duygu Paylaşım Evleri’nde, haftanın her günü 12.00 -20.00 saatleri arasında yapılıyor.

Projenin 5 Kasım’da başladığını ve ilk etapta üç ay süreceğini belirten TPD İzmir Şube Başkanı Klinik Psikolog Samet Baş, “İhtiyaca göre bunun devam edip etmemesine karar vereceğiz. Şu ana kadar 416 çocuk ve aile bu hizmetten ücretsiz faydalandı” dedi. Çocuklarını getiren aileler de, “Depremin olabileceğini, bununla yaşamak zorunda olduğumuzu uygun bir dille anlatıyorlar. Evde ufak tefek tatbikatlar yapıyoruz. Uzmanlarla bunu anlatmak çok faydalı” ifadelerini kullandı.