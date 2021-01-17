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    HaberlerEge Haberleri 42 günlük savaşı kazandı
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    17.01.2021 - 00:03 |

    42 günlük savaşı kazandı

    Kalbi yüzde 30 çalışan 67 yaşındaki Mustafa Günay, hem koronavirüsü hem de kalp yetmezliğini yendi.

    42 günlük savaşı kazandı

    Menemen’de yaşayan 3 çocuk babası Günay, nefes darlığı ve baş dönmesi şikâyetleriyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’ne başvurup acil bypass ameliyatına alındı. Servise alınan Günay, solunum sıkıntısı da yaşayınca Covid 19’a bağlı yaygın akciğer tutulumu saptandı. 35 gün boyunca entübe olarak hem kalp tedavisi hem de akciğer tedavisi devam eden Günay, 42 gün sonra hayata tekrar ‘Merhaba’ dedi.

    Ameliyatı gerçekleştiren ve tedavi sürecini yakından takip eden İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Aykut, “Mustafa Bey bir mucizenin hikâyesi. Umutlar tükenirken, o pes etmedi. Solunum cihazında geçen haftalar sonrasında yaşamda kalmayı başardı. Bizim gözümüzde O, yaşam mücadelesini kazanan bir savaşçı” diye konuştu.

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