44 mahallede özel ilaçla dezenfekte

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 44 mahallenin tamamında tüm sokakları Sağlık Bakanlığı onaylı, 20 gün etkili özel ilaçla dezenfekte etti. Başkan Mustafa Kayalar, “Koronavirüsle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Mahallelerimizde girilmedik sokak bırakmadık. Amacımız, bu süreci sorunsuz şekilde atlatmak. Vatandaşlarımız, lütfen kendi sağlıkları için evde kalsın” dedi.