07.04.2020 - 07:00 |
44 mahallede özel ilaçla dezenfekte
Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 44 mahallenin tamamında tüm sokakları Sağlık Bakanlığı onaylı, 20 gün etkili özel ilaçla dezenfekte etti.
Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 44 mahallenin tamamında tüm sokakları Sağlık Bakanlığı onaylı, 20 gün etkili özel ilaçla dezenfekte etti. Başkan Mustafa Kayalar, “Koronavirüsle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Mahallelerimizde girilmedik sokak bırakmadık. Amacımız, bu süreci sorunsuz şekilde atlatmak. Vatandaşlarımız, lütfen kendi sağlıkları için evde kalsın” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.