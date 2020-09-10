45 günde 460 km...

Başkan Ergün, il genelinde devam ettikleri asfalt çalışmalarının 45 günde 460 kilometreye ulaştığını belirtti. Ergün, “Ekiplerimizin insan üstü gayreti ve çabasıyla 24 Temmuz’da başladığımız sathi kaplama çalışmalarımızı 45 gün gibi bir sürede 460 kilometreye ulaştırdık. 5 ilçede 5 ekibimiz her gün çalışıyor. Bir yandan beton yol çalışmaları da devam ediyor. Beton yolda da şu anda geldiğimiz nokta tam 86 kilometre” dedi.