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    HaberlerEge Haberleri 45 günde 460 km...
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    10.09.2020 - 00:03 |

    45 günde 460 km...

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde gerçekleşti.

    45 günde 460 km...

    Başkan Ergün, il genelinde devam ettikleri asfalt çalışmalarının 45 günde 460 kilometreye ulaştığını belirtti. Ergün, “Ekiplerimizin insan üstü gayreti ve çabasıyla 24 Temmuz’da başladığımız sathi kaplama çalışmalarımızı 45 gün gibi bir sürede 460 kilometreye ulaştırdık. 5 ilçede 5 ekibimiz her gün çalışıyor. Bir yandan beton yol çalışmaları da devam ediyor. Beton yolda da şu anda geldiğimiz nokta tam 86 kilometre” dedi.

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