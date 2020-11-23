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    HaberlerEge Haberleri 45 ton çöp toplandı
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    23.11.2020 - 00:03 |

    45 ton çöp toplandı

    45 ton çöp toplandı

    Karayolları 26. Şube Müdürlüğü ile Muğla’ya Hizmet Vakfı arasında imzalanan protokolle Karayolları Sıfır Atık Toplama Projesi hayata  geçirildi.

    Marmaris ve Gökova yol güzergahlarında yürütülen çalışmaları inceleyen Valisi Orhan Tavlı, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 45 ton çöpün ayrıştırılarak toplandığını söyledi.

    Muğla’da yürütülen projenin başarıyla uygulandığını belirten Tavlı, “Projeyle vatandaşlarımızda da çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefledik” dedi. l AA    

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