450 otobüse bakım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl alınan 451 yeni otobüsten sonra, ESHOT filosundaki mevcut araçları da yenilemeye başladı. ESHOT Gediz Garajı’ndaki atölyelerde etap etap bakıma alınan BMC ve Temsa markalı otobüsler tamamen elden geçiriliyor. Motor ve elektrik aksamları, koltukları, boyaları ve kuşakları yenilenen araçların klima bakımları da yapılıyor. Bu yıl içinde planlanan program dahilinde ise 450 otobüsün yenileme işlemleri yapılacak.