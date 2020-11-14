450 TIR erzak

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Türkiye’nin her bölgesinden gönderilen, toplam 450 TIR dolusu yardım malzemesi afetzedelere ulaştırılıyor. Ayni yardımlar ve depo yönetiminden sorumlu koordinatör kaymakam Ömer Tekeş, “Amacımız, Türkiye’nin dört bir yanından kente gönderilen yardımları en iyi ve hızlı şekilde depremzedelere ulaştırmak” dedi. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği de “Acımız büyük, ancak yardımlaşma konusunda gösterdiğimiz çabalar, aziz milletimizin zor durumda neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi” dedi.