48 aylık hizmet 1.5 yıla sığdı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın yer aldığı Güzelçamlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren gezide Günel, mahalle muhtarı Remzi Atıcı ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek not alan Günel, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi. Liman Caddesi ve ara sokaklarda yapılan parke ve bordür döşeme çalışmalarını inceledi. Güzelçamlı Mahallesi’ndeki sorunları çok yakından takip ettiklerini belirten Günel, şöyle konuştu:

‘Artık çok daha güzel’

“Göreve geldiğimizden bu yana Güzelçamlı’ya 20 yılda yapılmayan hizmeti 1.5 yıl gibi kısa bir sürede yaptık. 2019 yılında yapıln 200 bin metre kare sathi kaplama yol ile bordür taşı döşeme çalışmalarının ardından bu yıl da 40 bin metre kare bordür taşı döşedik. Yıl sonuna kadar hedefimiz 60 bin metre kare daha sathi kaplama yol ile bordür taşı döşeme çalışması yapmak. Toplamda 300 bin metre karelik bir alanı baştan aşağıya yenileyeceğiz. Ayrıca Eylül ayından itibaren Kuştur mevkiinden başlayarak Güzelçamlı’nın çıkışına kadar olan alandaki bütün refüjleri de elden geçireceğiz.”

“Vatandaşa hizmet ettikçe, yüzlerdeki gülümseme ben ve ekip arkadaşlarıma çalışma azmi veriyor” diyen Günel, “Kuşadası’nı hep birlikte hak ettiği yere ulaştıracağız. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Denetimde tam not

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle başlayan denetimler, Kaymakamı Sadettin Yücel ve Günel’in katılımıyla devam etti. Dördüncü uygulamada da kontrolden geçirilen işletme, taksi durakları ile dükkanların hijyen kurallarından taviz vermediği görüldü. 11 Mart tarihinden itibaren Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Günel, “Pandemi sürecindeki önlemlerimiz ve sunduğumuz hizmetler ile Türkiye’nin en başarılı 4’üncü belediyesi seçildik. Kentimizin farklı noktalarına maskematikler yerleştirdik” diye konuştu.