22.04.2020 - 07:00 | | SEYFİ GÜL DHA
48 kişiye toplam 140 bin lira ceza
İZMİR’İN Foça ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararla, kısıtlama ve tedbirlere uymayanlara ceza yağdı.
İZMİR’İN Foça ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararla, kısıtlama ve tedbirlere uymayanlara ceza yağdı. Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağı olan 18-19 Nisan günleri dahil olmak üzere 10 günlük dönemde 48 kişiye toplam 140 bin 168 lira para cezası uyguladı. İZMİR’İN Foça ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararla, kısıtlama ve tedbirlere uymayanlara ceza yağdı. Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağı olan 18-19 Nisan günleri dahil olmak üzere 10 günlük dönemde 48 kişiye toplam 140 bin 168 lira para cezası uyguladı.
Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.