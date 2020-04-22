48 kişiye toplam 140 bin lira ceza

İZMİR’İN Foça ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararla, kısıtlama ve tedbirlere uymayanlara ceza yağdı. Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağı olan 18-19 Nisan günleri dahil olmak üzere 10 günlük dönemde 48 kişiye toplam 140 bin 168 lira para cezası uyguladı. İZMİR’İN Foça ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararla, kısıtlama ve tedbirlere uymayanlara ceza yağdı. Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağı olan 18-19 Nisan günleri dahil olmak üzere 10 günlük dönemde 48 kişiye toplam 140 bin 168 lira para cezası uyguladı.