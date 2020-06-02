02.06.2020 - 07:00 | | DHA
48 saatte bin 36 kişiye ceza kesildi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir’in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir’in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladı. 1036 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira idari para cezası, 5 kişiye de adli işlem yapıldı.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.