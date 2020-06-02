BİST107.2660.00EURO7.580.16USD6.810.03ALTIN380.830.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 48 saatte bin 36 kişiye ceza kesildi
    ABONE OL
    02.06.2020 - 07:00 | | DHA

    48 saatte bin 36 kişiye ceza kesildi

    KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir’in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

    48 saatte bin 36 kişiye ceza kesildi

    KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir’in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladı. 1036 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira idari para cezası, 5 kişiye de adli işlem yapıldı.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üretime dayalı eğitim elzem

    Üretime dayalı eğitim elzem

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Bebeğinizi sakın sarsmayın ölebilir

    Bebeğinizi sakın sarsmayın ölebilir

    Sıradaki Haber