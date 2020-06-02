48 saatte bin 36 kişiye ceza kesildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir’in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladı. 1036 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira idari para cezası, 5 kişiye de adli işlem yapıldı.