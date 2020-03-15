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    HaberlerEge Haberleri 48 yıllık çile bitti
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    15.03.2020 - 00:18 |

    48 yıllık çile bitti

    Bağarası Mahallesi, Söke Belediyesi’nin çalışmalarıyla özlemini çektiği yola kavuştu

    48 yıllık çile bitti

    Söke’ye bağlı Bağarası Mahallesi’nde belde statüsündeyken Camikebir Mahallesi olan bölge, Belediye Başkanı Levent Tuncel’in girişimiyle yıllardır beklediği yola kavuştu. 48 yıldır toprak yollarının yapılmasını bekleyen Camikebir sakinleri, yeni yollara kavuşmanın mutluluğunu hazırladıkları mantı sofrası ile Başkan Tuncel’le paylaştı. Daveti geri çevirmeyen Tuncel’i çiçeklerle karşılayan mahalleli, çocukların yeni yolları sayesinde yağmurda çamura batmadan okula gidebildiklerini söyledi.

    “Biz bu göreve hizmet için geldik, varsa bir eksiğiniz bize iletin” diyen Tuncel, “1972’den beri buradaki yolların yapılmadığını öğrendim, çok üzüldüm. Muhtarımız, ben, Özlem Hanım el ele çalışarak bu olumsuzlukları gidermek için çalışıyoruz. Söke tüm mahalleleriyle, bu dönem beklediği tüm hizmetleri alacak ”dedi.

    Etkinlikler iptal edildi

    Söke Belediyesi koronavirüsle mücadele başlattı. Çalışmaları izleyen Başkan Levent Tuncel, “Konteynerler, çeşmeler, pazaryerleri, parklar, yeşil alanlar ve banklar dezenfekte ediylior. Tüm devler okulları ve ibadethaneleri de programına alan belediye, Halk Eğitim Merkezi ile ADÜ Söke İşletme Fakültesi binasında da temizlik çalışması yapıyor” dedi. Tedbirler kapsamında etkinlikler de iptal edildi.

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