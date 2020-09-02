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    02.09.2020 - 07:00 |

    5.5 milyonluk tesis

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde jeotermal deşarj suyu kullanılarak doğa dostu bir şekilde işletilecek kurutma tesisinin temeli atılıyor

    5.5 milyonluk tesis

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, jeotermal deşarj suyu kullanılarak doğa dostu bir şekilde işletilecek ve yaklaşık 5 buçuk milyona mal olacak Jeotermal Kurutma Tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandı. Büyükşehir öncülüğünde, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, SS Osmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yaylabayır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında hayata geçirilecek olan tesiste ilk kazma yarın vurulacak.
    Projenin; 2 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 100 bin lirası Sındırgı Belediyesi kalan kısmı da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. 58 derecede deşarj sistemiyle doğaya bırakılan atıl su herhangi bir ek maliyete yol açmadan değerlendirilerek kurutma tesisinde kullanılacak ve çevreye verdiği zararın önüne geçilecek.
    İstihdama katkı
    Şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacak Jeotermal Kurutma Tesisi sayesinde, 20 ilçede sertifikalı iyi tarım uygulaması yapılacak. Projenin kente değer katacağını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Özellikle katma değeri yüksek ürünlerle, üreticilerimiz için alternatif gelir kaynakları oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşa edeceğimiz bu tesisle Balıkesirimizin 20 ilçesinde yerel üreticilerimizin ürettiği ürünleri kurutup, katma değerini artırarak Türkiye’ye pazarlayacağız” dedi.

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