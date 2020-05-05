05.05.2020 - 07:00 |
5 bin aileye gıda paketi dağıtılacak
Menderes Belediyesi, salgın sürecinde ihtiyaç sahibi 2 bin 500 haneye gıda paketi dağıttı.
Menderes Belediyesi, salgın sürecinde ihtiyaç sahibi 2 bin 500 haneye gıda paketi dağıttı. Ramazan ayının gelmesiyle yardımlar artarken, bayrama kadar 2 bin 500 gıda paketinin daha vatandaşlara ulaştırılması hedeflendi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına canla, başla çalışıyoruz. Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak sürdürdüğümüz hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.