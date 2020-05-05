5 bin aileye gıda paketi dağıtılacak

Menderes Belediyesi, salgın sürecinde ihtiyaç sahibi 2 bin 500 haneye gıda paketi dağıttı. Ramazan ayının gelmesiyle yardımlar artarken, bayrama kadar 2 bin 500 gıda paketinin daha vatandaşlara ulaştırılması hedeflendi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına canla, başla çalışıyoruz. Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak sürdürdüğümüz hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.