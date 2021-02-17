BİST1.543-1.26EURO8.45-0.19USD6.98-0.05ALTIN403.82-0.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 5 bin canı kurtardı
    ABONE OL
    17.02.2021 - 00:03 |

    5 bin canı kurtardı

    Bodrum’da sokak hayvanları ambulansı Petbulance, 500 günde binlerce ihbara koştu, yaralı dostlara ilk müdahalede bulundu

    5 bin canı kurtardı

    Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance), vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralanan sokak hayvanlarına müdahalesini sürdürüyor. Petbulance ekibi göreve başladığı 2019’dan bu yana 5 bin vakaya müdahale etti.

    Son olarak, Türkkuyusu Mahallesi’nde yaralı bir kediye ilk müdahaleyi yapan ekip, can dostu tedavi için Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürdü. Hafta sonu ise Bitez Mahallesi Balcılar Mevkii’nden gelen bir başka ihbarı değerlendiren ekip, yine araç çarpması sonucu ayağından yaralı olan kediye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İki kedinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Hedef ikiye çıkarmak

    Başkan Ahmet Aras, “Bodrum, en fazla sokak hayvanı yaşayan kentlerden biri. Hedefimiz petbulance sayısını ilk etapta 2’ye çıkarmak. Daha sonra her mahalleye ulaşabilmek adına bu sayıyı artırmak istiyoruz. Tüm çabamız, sokak hayvanlarımız için dünyadaki en çağdaş uygulamaların ilk adımlarını Bodrum’dan başlatmaktır” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bolu Dağı'nda kar! Etkisini giderek artırıyor

    Bolu Dağı'nda kar! Etkisini giderek artırıyor

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Regaib Kandili 2021 ne zaman? Regaib Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

    Regaib Kandili 2021 ne zaman? Regaib Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

    Sıradaki Haber