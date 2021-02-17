5 bin canı kurtardı

Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance), vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralanan sokak hayvanlarına müdahalesini sürdürüyor. Petbulance ekibi göreve başladığı 2019’dan bu yana 5 bin vakaya müdahale etti.

Son olarak, Türkkuyusu Mahallesi’nde yaralı bir kediye ilk müdahaleyi yapan ekip, can dostu tedavi için Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürdü. Hafta sonu ise Bitez Mahallesi Balcılar Mevkii’nden gelen bir başka ihbarı değerlendiren ekip, yine araç çarpması sonucu ayağından yaralı olan kediye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İki kedinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hedef ikiye çıkarmak

Başkan Ahmet Aras, “Bodrum, en fazla sokak hayvanı yaşayan kentlerden biri. Hedefimiz petbulance sayısını ilk etapta 2’ye çıkarmak. Daha sonra her mahalleye ulaşabilmek adına bu sayıyı artırmak istiyoruz. Tüm çabamız, sokak hayvanlarımız için dünyadaki en çağdaş uygulamaların ilk adımlarını Bodrum’dan başlatmaktır” dedi.