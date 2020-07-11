5 bin çınara hijyen paketleri dağıtılıyor

Paketler Gördes Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Ekipler, içinde kolonya, koruyucu maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu bulunan hijyen paketlerini 64 mahalledeki 5 bin 675 vatandaşın ayağına kadar götürdü.