11.07.2020 - 00:03 |
5 bin çınara hijyen paketleri dağıtılıyor
Manisa’nın Gördes ilçesinde salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı.
Paketler Gördes Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Ekipler, içinde kolonya, koruyucu maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu bulunan hijyen paketlerini 64 mahalledeki 5 bin 675 vatandaşın ayağına kadar götürdü.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.