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    HaberlerEge Haberleri 5 bin konteynere otomatik yıkama
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    21.04.2020 - 07:00 |

    5 bin konteynere otomatik yıkama

    Bergama Belediyesi, sürekli kullanılan çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor ve dezenfekte ediyor.

    5 bin konteynere otomatik yıkama

    Bergama Belediyesi, sürekli kullanılan çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Tam donanımlı yıkama aracıyla 18 merkez ve 119 kırsal mahalledeki, yaklaşık 5 bin 500 konteyner yıkanıyor. Başkan Hakan Koştu, “Yıkama işleri sırasında konteynerlerden çıkan kirli su, aracın içinde tutularak çevre sağlığı korunuyor. Çalışmalar, koronavirüs salgını nedeniyle titizlikle yürütülüyor” dedi.

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