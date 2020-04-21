5 bin konteynere otomatik yıkama

Bergama Belediyesi, sürekli kullanılan çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Tam donanımlı yıkama aracıyla 18 merkez ve 119 kırsal mahalledeki, yaklaşık 5 bin 500 konteyner yıkanıyor. Başkan Hakan Koştu, “Yıkama işleri sırasında konteynerlerden çıkan kirli su, aracın içinde tutularak çevre sağlığı korunuyor. Çalışmalar, koronavirüs salgını nedeniyle titizlikle yürütülüyor” dedi.