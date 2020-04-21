21.04.2020 - 07:00 |
5 bin konteynere otomatik yıkama
Bergama Belediyesi, sürekli kullanılan çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor ve dezenfekte ediyor.
Bergama Belediyesi, sürekli kullanılan çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Tam donanımlı yıkama aracıyla 18 merkez ve 119 kırsal mahalledeki, yaklaşık 5 bin 500 konteyner yıkanıyor. Başkan Hakan Koştu, “Yıkama işleri sırasında konteynerlerden çıkan kirli su, aracın içinde tutularak çevre sağlığı korunuyor. Çalışmalar, koronavirüs salgını nedeniyle titizlikle yürütülüyor” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.